Sin miedo a represalias: Helhue Sukni manda directo mensaje a asesino de “narcoreina”

El brutal crimen contra Sabrina Durán Montero, conocida como la “narcoreina” de Peñaflor, debido a sus lazos con el narcotráfico y su popularidad en redes sociales, no dejó indiferente a Helhue Sukni, quien también es conocida como la “abogada de los narcos”.

Fue en entrevista con el matinal Mucho Gusto de Mega que la defensora aprovechó las cámaras para enviar un directo mensaje al criminal que acribilló a la joven en la vía pública, disparándole a quemarropa cuando se encontraba agonizando, tirada al medio de la calle.

“Ese desgraciado que se bajó del auto, ese maldito que se devolvió y le pegó los balazos, no tiene corazón. No tenís corazón, el que hizo eso. Eso no corresponde”, lanzó la abogada.

¿Cómo Helhue conoció a Ina?

“La Sabrina cae presa porque va en auto con la pareja que tenía en aquella época. Era chiquitita, y la pareja que manejaba el auto se da a la fuga y los señores de la PDI le hicieron la encerrona, se bajan y le pegan los balazos al chiquillo. La Sabrina cae presa y yo le tomo el control de detención”, recordó respecto a la detención ocurrida el año 2016, consignó La Cuarta.

Además, le tuvo que contar sobre la muerte de su pololo.

“La mocosa se me tira al suelo y se me pone a llorar. La magistrada la deja en prisión preventiva. Tienen que haber pasado dos semanas y yo la saco en libertad”.

Posteriormente, se encontraron nuevamente el año 2022.

“En esa causa yo asumí la representación de Sabrina, quien fue formalizada por tráfico. Le encuentran muy poca cantidad y ahí cae presa y pasa a la cárcel de mujeres. En este intertanto, que yo no iba a la cárcel porque estábamos en postpandemia, apareció un abogado, quien le pintó la película de maravilla y él hace el abreviado”, aseguró.

“Cuando yo la tenía, tenía medida de protección porque la querían matar, pero era por envidia. Yo no tuve ninguna vinculación más allá, no iba a su casa. Solamente me relacionaba con las hermanas y con ella cuando estaba presa”, aclaró.

El asesinato de Ina

El crimen se cometió en plena vía pública, en la intersección de las calles Alberto Blest Gana con Primera Transversal, en la comuna de Padre Hurtado. Su automóvil, que fue robado por los antisociales tras su asesinato, apareció horas más tarde incendiado en la comuna de Quilicura, según consignó esta tarde Meganoticias Alerta.

Según informaciones preliminares, aún no se conocen mayores detalles respecto de los motivos que habrían tenido los asaltantes para asesinar a “Ina”, aunque según se indicó en variados noticiarios su muerte se habría dado en el contexto de algún tipo de “ajuste de cuentas” debido a su participación en organizaciones ilícitas dedicadas al tráfico de drogas.

“Fue abordada por un grupo de sujetos que le propinaron una serie de disparos”, relató el mayor Leonel Muñoz, de la 26° Comisaría de Peñaflor, quien indicó que pese a que la víctima fue “trasladada de urgencia a un centro asistencial, ubicado en el sector de Santa Rosa de Chena”, no pudo sobrevivir a la gran cantidad de balazos que recibió de parte de los antisociales.