Aseguran que el mal de Parkinson se puede controlar con este arte marcial

La actividad física es uno de los tratamientos más poderosos contra diversas condiciones, incluyendo el mal de Parkinson, que con el tiempo debilita la salud física y mental de sus víctimas.

Una investigación publicada en el Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, resaltó la importancia del Tai chi como parte de tratamientos para combatir las secuelas físicas de esta patología, ya que dicha arte marcial china puede ser de vital ayuda porque su práctica involucra secuencias de movimientos controlados muy lentos que puede frenar los síntomas y complicaciones de la enfermedad.

Beneficios el Tai chi

El Parkinson es la afección neurológica de más rápido crecimiento en el mundo, y se prevé que el número de afectados alcance casi 5 millones para 2030, solo en China.

El estudio se basó en el monitoreo de dos grupos con enfermedad de Parkinson desde enero de 2016 hasta junio de 2021. El primero con 147 pacientes practicó esta disciplina dos veces por semana durante una hora, mientras que el otro de 187 pacientes continuó con su atención estándar, pero no practicó tai chi.

Entre lo más resaltante de las conclusiones, la función cognitiva se deterioró más lentamente en el grupo de tai chi, al igual que otros síntomas sin movimiento, mientras que el sueño y la calidad de vida mejoraron continuamente.

La prevalencia de complicaciones fue significativamente menor en el grupo de tai chi que en el grupo de comparación: discinesia 1,4% vs. 7,5%; distonía 0% vs. 1,6%; alucinaciones 0% vs. poco más del 2%; deterioro cognitivo leve 3% vs. 10%; síndrome de piernas inquietas 7% vs. 15,5%.

Las caídas, los mareos y el dolor de espalda fueron los tres efectos secundarios reportados por los participantes del estudio, pero todos fueron significativamente más bajos en el grupo de tai chi.