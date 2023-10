Senadora Vodanovic y el robo a su casa en Ñuñoa: “No se puede estar tranquilo en su propio hogar”

La senadora socialista, Paulina Vodanovic, fue víctima esta madrugada del robo de su casa ubicada en la comuna de Ñuñoa por parte de un grupo de delincuentes, quienes sustrajeron una serie de herramientas y artículos personales de la parlamentaria luego de forzar la reja de una de las ventanas de su vivienda.

Según informaciones preliminares, un grupo de personas llegó caminando anoche hasta el sector, ubicado en calle Brown Sur, y luego de percatarse que la vivienda de la senadora estaba sin moradores forzó la reja de protección de una de las ventanas del hogar de la parlamentaria para ingresar a ella y sustraer objetos evaluados en cerca de tres millones de pesos.

Detalles del robo a Vodanovic

Tras el robo, y según indica biobiochile.cl, los asaltantes habrían pedido un automóvil a través de “la aplicación para transportes y envíos DiDi”, con el objetivo final de cargar en el vehículo todas las pertenencias sustraídas en la vivienda.

Tras el asalto, y a los pocos minutos del suceso, fue que efectivos policiales de Labocar y el OS9 de Carabineros llegaron hasta el sector, donde iniciaron las primeras pericias y la búsqueda preliminar de los asaltantes.

“Son momentos que uno agradece no haber estado en el inmueble, sí es lamentable el hecho de que en cualquier minuto, aquí hay vecinos que hace un par de días ya se había escuchado que estaban gritando ‘aló’ por las distintas casas”, relató la afectada por el robo en conversación con Meganoticias Alerta.

“Este es un barrio donde somos bastante unidos los vecinos, pero han ocurrido hechos hace tiempo en que se roban bicicletas, se roban cosas de los autos, los espejos. Se han metido dentro de las casas a robar pertenencias a los autos, pero el hecho de que ahora hayan sacado la reja desde una ventana con chuzo, con el que palanquearon, ya habla de que las casas, cuando no están con sus moradores, no hay ningún respeto a esto”, prosiguió Vodanovic, quien valoró el que, al menos, todos los integrantes de su familia no hayan sufrido ningún tipo de daño debido a que se encontraban fuera del inmueble durante el robo.

“No tenemos nada que lamentar, las cosas que se llevaron, la verdad, es que creo que los delincuentes deben haber sufrido una profunda desilusión porque no tengo cosas de mayor valor. Sí se llevaron muchas herramientas de trabajo, porque estábamos haciendo arreglos dentro de la casa, se llevaron un televisor, el computador mío no estaba, los computadores viejos que estaban ahí no les interesaron”, señaló.

“Sí, uno queda con la sensación, obviamente, de que no se puede estar tranquilo en su propio hogar y eso no me pasa solamente a mí hoy día, sino que le pasa a miles de chilenos”, cerró.