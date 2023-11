Proceso contra casas de apuestas: sigue a firme el fallo de la Justicia que las declara ilegales

Luego que los abogados defensores de las casas de apuestas interpretaran una solicitud del Ministerio Público a tribunales como que la Justicia les daba un espaldarazo a esas empresas, la presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, abogada Macarena Carvallo, afirmó que siguen siendo ilegales en nuestro país y que el proceso en su contra “sigue a firme”.

Previamente, Carlos Baeza, asesor de Betano, Betsson, BetWarrior, Coolbet y Latamwin, había indicado que la decisión del Ministerio Público confirma “nuestra legalidad desde el punto de vista penal”.

Sin embargo, la exseleccionada chilena de nado sincronizado, exsubsecretaria de Deportes y presidenta del directorio de Polla Chilena aclaró que “la resolución dice relación a una solicitud que formula el Ministerio Público pidiéndole al Tribunal que cierre la investigación de manera parcial respecto de ‘algo’ que todavía no sabemos qué es, porque el escrito que presenta la fiscal adjunto es bastante escueto y sólo solicita el cierre parcial de la investigación”.

“Todavía no conocemos qué significa que sea parcial. Eso lo sabremos el próximo 8 de marzo de 2024, cuando se fijó la audiencia. Lo que está ocurriendo es sólo una resolución judicial. No es más que eso. No es que se esté decidiendo el cierre, no es que haya un fallo al respecto”, precisó en entrevista con el diario digital El Ágora.

En relación a la razón por qué el Ministerio Público y la Fiscalía no parecen alineados con la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia en este caso, sostuvo que “no quiero especular nada. Yo soy abogada, entonces entiendo en parte el criterio de los jueces y, por lo tanto, es muy aventurado poder señalar ahora -tal como leí por ahí a representantes de las ilegales- que se había decretado por la Justicia que no son ilegales. Ellos creen que poco menos que todo ha sido casi una puesta en escena para perjudicar a este ‘emprendimiento’ que están desarrollando estas casas de apuestas ilegales en nuestro país, y que son plataformas internacionales”.

1.800 casas de apuestas ilegales

“Ahora tiene que venir la audiencia del 8 de marzo, cuando el Tribunal debe escucharnos a todos los intervinientes, a todos los que somos parte. Y una vez que nos escuche, tendrá que resolver. Y luego las partes tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos. Porque esto continúa y, eventualmente, podríamos terminar en la Corte Suprema”, aclaró. “Polla, que es una empresa pública, tiene desde 1934 la autorización legal para poder realizar apuestas y operar juegos de azar”.

Eso les permite, “entre otras cosas, aportar al deporte de nuestro país. Por ley, tenemos que hacerle transferencias directas al Instituto Nacional del Deporte (IND), y sólo el año pasado le entregamos más de 18 mil millones de pesos. Y qué orgullo que hoy vemos a esos deportistas compitiendo en los Panamericanos y saber que parte de esas medallas es por lo que nosotros hacemos. Esas son cosas tangibles”.