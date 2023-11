¿Qué tanta presencia tiene la “droga zombie” en Chile?: Detención por tráfico de Fentanilo encendió las alarmas

La reciente detención de un ciudadano argentino que estaba intentando traficar una droga particular al país, despertó las alarmas sobre la presencia de esta sustancia ilícita en Chile. Se trata del fentanilo, la denominada “droga zombie”, que ha causado estragos en Estados Unidos.

Esta droga se ganó su apodo debido a que las personas que abusan de esta sustancia, les afecta su caminar, por lo que parecen muertos en vida caminando por las calles del país norteamericano.

En Estados Unidos se registraron casi 107 mil muertes por sobredosis de drogas, de éstas más del 65% eran producto de opiáceos sintéticos.

El origen y el uso

En el programa radial ADN Hoy hablaron sobre la existencia de esta droga en nuestro país con el comisario Gonzalo Santander, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Santander aseguró que el alcance de esta sustancia no es tan grande, “dentro de los últimos 5 años no superan las 50-100 ampollas anuales, no es una cantidad muy considerable”, señaló.

El funcionario de la PDI reveló que su presencia es menor en comparación a otras drogas sintéticas, y que el uso de fentanilo es para agregarlo a otra droga como el “tusi”. No tendría un alcance como el que tiene en otros países donde ha causado estragos en la población.

El que se encuentra en Chile es principalmente “el fentanilo que se ha desviado desde el área hospitalaria hacia el mercado ilícito”, informó el comisario.

“El fentanilo que se desvía a nivel hospitalario es por las personas que tienen acceso a ese fentanilo, funcionarios de la salud que desvían el fentanilo, ya sea las mermas que quedan de las operaciones o ampollas que hay en el lugar”, agregó.