Sin apagar incendios: Corte rechaza recurso de Maite Orsini y la suspende por seis meses de las filas de Bomberos

La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la diputada Maite Orsini en contra de la Octava Compañía de Bomberos de Santiago, que la sancionó con seis meses de separación de las filas del cuerpo, por no concurrir a los actos obligatorios convocados por la recurrida.

La parlamentaria acusó que no fue emplazada debidamente en el proceso que determinó el castigo, sufriendo una sanción aplicada por una comisión especial. Asimismo, refirió que es una tradición no escrita de la recurrida respetar las inasistencias de los honorables, que por razones de su labor legislativa se ven imposibilitados de acudir a las reuniones obligatorias convocadas por la Compañía, y menciona los ejemplos de Manuel Antonio Matta, Benjamín Vicuña Mackenna, así como de los ex Presidentes Pedro Montt y Aníbal Pinto.

En su informe- de acuerdo a lo que informa Diario Constitucional- la parlamentaria sostuvo que la medida adoptada se ajusta a su reglamento interno vigente y está en armonía con su potestad disciplinaria. En cuanto a la justificación para ausentarse de los actos obligatorios que invoca la diputada, aduce que no existe ninguna norma que autorice las inasistencias por motivos de cargos o dignidades especiales que pudieran detentar los voluntarios que componen la institución.

La Corte de Santiago desestimó la acción cautelar, luego de razonar que, “(…) las normas disciplinarias que regulan las obligaciones de los miembros del cuerpo de bomberos, exigen una asistencia a las actividades de las Compañías de naturaleza periódica y prevén también racionalmente la posibilidad para el miembro voluntario de poder excusar su asistencia por motivos justificados”