Team Chile se suma a campaña sobre práctica de actividad física de personas con epilepsia

Destacados deportistas del TEAM CHILE están participando de la campaña “#La Epilepsia No Te Detiene!”, impulsada por la Liga Chilena contra la Epilepsia, que busca derribar los mitos en torno a la práctica de actividad física de personas con epilepsia.

Entre éstos se encuentran los primos Grimalt, Joaquín Niemann, las Diablas del hockey y los atletas Lucas Nervi y Martina Weil, algunos de los representantes nacionales en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que se han sumado a esta iniciativa.

“En general, las personas con epilepsia realizan menos deporte y esto es principalmente por temor, sobreprotección o por no contar con la información adecuada. El objetivo de esta campaña que estamos lanzando es desmitificar, dejar en claro que la actividad física no es un gatillante de crisis y que incluso puede disminuirlas”, explica la neuróloga Dra. Keryma Acevedo, presidenta de la institución.

La campaña, junto con visibilizar que la epilepsia no es un impedimento para la realización de actividad deportiva, incorpora también valiosos testimonios que dan cuenta de esta realidad.

Además de todos los beneficios para la salud que trae realizar deporte, en relación con las personas con epilepsia, se puede destacar los siguientes:

-Beneficios cardiovasculares: Esto es especialmente importante, ya que algunos medicamentos anticrisis pueden tener efectos secundarios a nivel metabólico.

-Reducción del estrés y la ansiedad: El ejercicio ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, por lo tanto, también las crisis.

-Mejora el sueño: El ejercicio ayuda a regular los patrones de sueño, lo cual es importante para el control de las crisis.

-Control del peso: Ayuda a mantener un peso saludable, ya que algunos medicamentos anticrisis pueden causar aumento de peso.