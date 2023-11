Por qué la escritura a mano es importante en la era digital

P: ¿Qué importancia tiene la escritura a mano en la era digital?

- En primer lugar, en un estudio los alumnos de primer grado a los que se enseñó a formar letras manuscritas mejoraron en la lectura de palabras, aunque no se les enseñó a descifrarlas. La mayor parte del texto que leemos, ya sea en libros o en pantallas de ordenador, está escrito con letra manuscrita. Este hallazgo ilustra el principio bien conocido en psicología de que la producción facilita la percepción, en el sentido de que la producción de letras facilita la percepción de las letras en las palabras escritas.

En segundo lugar, en otro estudio se observó que, en los primeros cursos de primaria, la escritura manuscrita era un mejor predictor de la composición que el uso del teclado. Como a los niños no se les había enseñado mecanografía táctil (mirar a la pantalla, no a las teclas), se dedicaban a cazar y picotear teclas y su producción de letras no era tan eficiente como la manuscrita a la hora de traducir sus ideas en palabras escritas.

En tercer lugar, en otro estudio, después de enseñar a los alumnos escritura cursiva en tercer grado, de cuarto a séptimo grado la escritura cursiva se asoció con una mejor ortografía y velocidad de composición. Los trazos de conexión de la letra cursiva unen las letras en unidades de palabras deletreadas. La letra cursiva se inventó antes que la máquina de escribir para agilizar la escritura a mano, y una escritura más rápida favorece una composición más rápida.

P: Háblanos de otras ventajas de la escritura a mano.

- Además de los beneficios que acabamos de comentar, la escritura a mano puede favorecer la identificación de las letras durante la composición. En otro estudio, el juego del antes y el después (escribir letras que van antes o después de una letra del alfabeto) mejoró la composición durante la transición de tercero a cuarto de primaria.

Otra ventaja se demostró en un estudio que comparaba la toma de apuntes a mano y con el teclado. Se demostró que tomar apuntes a mano mejoraba la comprensión lectora en comparación con tomar apuntes con el teclado, a pesar de que a los alumnos se les había enseñado mecanografía.

P: ¿Qué ventajas tiene enseñar a los niños tanto la escritura manuscrita como la escritura cursiva?

- La escritura manuscrita facilita la percepción de las letras al leer palabras en textos escritos. La escritura cursiva facilita la ortografía y el ritmo de composición. Dado que algunas personas siguen utilizando la escritura manuscrita y la cursiva, enseñar a los alumnos ambas les permite reconocer estos formatos cuando los utilizan otras personas.

P: ¿Hay alguna ventaja específica para los adultos?

- Los adultos no siempre disponen de una computadora (ni siquiera de un iPhone) con teclado para escribir letras. Poder utilizar la escritura a mano sobre papel puede servir de apoyo a una serie de objetivos de escritura cuando no se dispone de un teclado. Los adultos pueden tener perspectivas diferentes sobre si les resulta más fácil generar bosquejos o componer un primer borrador con el teclado o con la escritura a mano.

P: Con el auge de la Inteligencia Artificial y las tecnologías de reconocimiento de voz, ¿cómo ve la evolución del rol de la escritura a mano?

- Para algunas personas con discapacidades en el lenguaje de oído (lenguaje auditivo) y en el lenguaje de boca (lenguaje oral), la escritura a mano podría suponer una adaptación a la hora de utilizar tecnologías de reconocimiento de voz. Pero no es un tema sobre el que yo haya investigado. Algunas personas con disgrafía (trastorno de la escritura a mano) pueden ser doblemente excepcionales: superdotadas intelectualmente y con dificultades de aprendizaje. Los superdotados intelectuales pueden sentirse muy frustrados con algunos aspectos de la IA.

P: ¿A qué implicaciones sociales y culturales nos enfrentaríamos si abandonáramos o redujéramos significativamente la enseñanza de la escritura a mano en las escuelas?

- Estaríamos eliminando un modo de comunicación que ha demostrado su utilidad a lo largo de muchos siglos para desarrollar la alfabetización. Inicialmente, los Estándares Básicos Comunes no recomendaban la enseñanza de la escritura a mano más allá de kinder a 1er grado porque se suponía que en la era de la información, la nueva tecnología restaría importancia a la escritura a mano. Sin embargo, cuando se hizo evidente que la enseñanza de la escritura a mano seguía siendo importante y debía continuar más allá del primer grado, los esfuerzos de la Handwriting Collaborative (Colaboración para la escritura a mano) han conseguido que más de la mitad de los estados de EE.UU. hayan reintroducido esta norma.

Estrategias de escritura a mano para niños

Virginia Berninger, profesora emérita de psicología de la Universidad de Washington (EE.UU.), explica a Metro qué estrategias pueden utilizar padres y profesores para fomentar y mantener buenos hábitos de escritura a mano entre los niños.

“Un estudio demostró que los profesores deberían impartir clases de escritura manuscrita en los dos primeros cursos de primaria para que los alumnos aprendan a escribir letras manuscritas de forma legible y automática. Otro estudio demostró que los profesores deberían enseñar la escritura cursiva en los cursos tercero y cuarto. En muchos estudios se demostró la eficacia de enseñar cada letra del alfabeto una vez en una lección, pero en un orden diferente a lo largo de las lecciones. No es necesario repetir las mismas letras una y otra vez. Sin embargo, los niños se benefician del aprendizaje de una estrategia que enseña las flechas para los trazos de los caracteres y la numeración de las flechas para el orden de los trazos y, a continuación, ven las formas de las letras en sus “ojos de la mente” antes de abrir los ojos para escribir la letra de memoria.

También mostramos los beneficios de la ‘afinación de la escritura a mano’ a lo largo de los cursos de primaria e incluso de secundaria, del mismo modo que los propietarios de un automóvil lo afinan de vez en cuando. Las puestas a punto consistían a veces en calentamientos, igual que los atletas hacen ejercicios de calentamiento antes de un partido, es decir, escribir las 26 letras en orden alfabético al principio de una lección de escritura y comprobar la legibilidad y automaticidad de las letras. Con los alumnos mayores, se les pedía que intercambiaran composiciones escritas y rodearan con un círculo las letras que no podían reconocer en la letra del otro; luego devolvían la composición con comentarios a su “compañero de escritura” para que arreglara las letras que no eran legibles.

Sin embargo, también es importante enseñar a los alumnos a utilizar (a) herramientas tecnológicas como un lápiz óptico para escribir en la pantalla de algunos computadores portátiles y (b) la escritura táctil (mirar a la pantalla, no a las teclas del teclado). En un estudio, los alumnos de los cursos superiores de primaria y secundaria a los que se enseñó mecanografía al tacto tomaban mejor notas sobre la instrucción oral del profesor mediante el teclado que escribiendo a mano.”