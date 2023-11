“Estoy muy afectada por todo”: polola de Jordhy Thompson tras denunciar agresión del futbolista

Durante esta madrugada, el jugador de Colo-Colo Jordhy Thompson fue detenido nuevamente por personal de Carabineros, tras una denuncia de violencia intrafamiliar estampada por Camila Sepúlveda. Su polola ya lo había denunciado en otras ocasiones, siendo el deportista formalizado en mayo de este año.

Thompson fue llevado a juicio por violencia de género, el cual le ordenaba mantenerse alejado de su expareja, pagarle una suma de $2.200.000 pesos y asistir a un tratamiento de control de impulsos.

En Contigo en la Mañana se pusieron en contacto con la joven, quien no quiso conversar, pero sí autorizó a colocar al aire un breve audio. “Hola, pucha, sorry, yo no voy a hablar con ningún canal de televisión porque estoy muy afectada por todo, así que eso, sorry”, dijo por WhatsApp.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron al interior de un departamento de amigos de la pareja, ya que compartían en un cumpleaños.

Durante esta tarde se realizará la audiencia de control de detención. El deportista acusa que su polola también lo agredió.