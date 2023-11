A meses de la muerte de su padre, fallece hija de José Sulantay

En julio de este año falleció el querido entrenador José Sulantay, lo que tuvo en duelo a todo el país. Y ahora sólo meses después, murió su hija de 53 años, Paula Sulantay. Así lo confirmó su hermano Marco a través de “X”.

De acuerdo a lo escrito por el parlamentario en la red social, “éramos cinco. Ahora vamos quedando cuatro. Mi hermana Paula ya no llora por la partida de su viejo amado. Ahora está con él. Se nos fue joven, llena de vida. Solo puedo decir que Dios me hace fuerte y me ayuda a conformarme. Un beso al cielo, hermana querida”.

Éramos 5. Ahora vamos quedando 4. Mi hermana Paula ya no llora por la partida de su viejo amado. Ahora está con él. Se nos fue joven, llena de vida. Sólo puedo decir que Dios me hace fuerte y me ayuda a conformarme. Un beso al cielo hermana querida. pic.twitter.com/OuHIlGK7Eq — Diputado Sulantay (@MARCOSULANTAY) November 7, 2023

La mujer regresó a Chile desde Honduras para cuidar a su padre y hace un par de semanas se comenzó a sentir mal. Fue operada, dada de alta, pero sufrió un paro cardíaco.