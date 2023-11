Rechazo transversal a indicaciones a a Ley Corta de Isapres

Luego de que el pasado viernes el Gobierno presentara varias indicaciones al proyecto de Ley Corta de Isapres -que entre otras cosas fijó en mil millones de dólares lo que las aseguradoras deberían devolverles a sus cotizantes en diez años, un punto intermedio entre los mil 400 millones de dólares calculados primero por la Superintendencia de Salud y los 451 millones de dólares que determinó una comisión técnica plural-, ayer la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso ante la Comisión de Salud los alcances de tales indicaciones.

Y pocos están contentos con lo anunciado por La Moneda .

[ Asociación de Isapres: La devolución de 1.400 millones de dólares a afiliados sería lapidario para el sector ]

El senador RN de esa Comisión, Francisco Chahuán, dijo que “el Gobierno está perdiendo una oportunidad para avanzar en una reforma integral a la salud en Chile, habiendo transversalidad en la dirección a la que debiera dirigirse”.

La diputada PS de la Comisión de Salud, Danisa Astudillo, añadió que “al Ejecutivo lo único que le corresponde es hacer caso del fallo de la justicia para que las isapres paguen los mil 400 millones de dólares que deben, y además el plazo de diez años es excesivo. No estoy dispuesta a aprobar estas nuevas indicaciones”.

El exministro de Salud Emilio Santelices, el primer titular de esa cartera en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y quien integró la comisión técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado, señaló en una columna en El Mercurio que “las indicaciones enviadas por el Ejecutivo para perfeccionar la ley corta establecen una sentencia al sistema de salud, cuyas consecuencias -de no corregirse- las mediremos en pacientes que no se podrán atender, que deberán suspender sus terapias o que no podrán hacerse sus cirugías”.