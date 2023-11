Carolina Tohá confirmó que 5 atletas cubanos “se acercaron a solicitar refugio”

Esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que cinco personas de nacionalidad cubana se acercaron hasta el Servicio Nacional de Migraciones para solicitar asilo en Chile.

Esto ocurre luego de la información que se hizo pública en distintos medios y que habla sobre deportistas cubanos que se “fugaron” de la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Los mismos consiguieron representación jurídica para tratar de permanecer en Chile y por lo mismo le consultaron sobre este tema a la ministra de Interior y Seguridad Pública.

“Sabemos que hoy día en la mañana, después del punto de prensa que hicimos, cinco personas se acercaron a solicitar refugio”, partió diciendo.

“No podemos decir quiénes son porque este proceso tiene una característica de reserva, tampoco los méritos de la solicitud, porque tienen que analizarse el proceso para eso, pero hecha la solicitud, entra en este procedimiento de análisis”, agregó Tohá.

“Las demás personas que no se fueron, o se retiraron con su delegación, nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país; pueden estar en cualquier situación, no tenemos ninguna información al respecto”, aseguró, según informó Teletrece.

¿Haciendo turismo?

Un poco antes, la ministra había llamado a “no especular” respecto a la situación de los deportistas, recordando que su visado “todavía está vigente”.

“Perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo” aunque “no sabemos cuál es su paradero hoy día”, dijo frente a los periodistas en otro punto de prensa.

“Solo una persona, pero que no es parte del grupo del cual se ha estado hablando, se acercó a hacer una solicitud de refugio y en ese caso lo que sucede es que hay un procedimiento para estudiar el caso, ver si es atendible la solicitud y mientras se hace ese estudio, (…) se otorga un permiso especial (de duración de ocho meses) mientras se hace el estudio”, agregó