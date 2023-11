“Se van a secuestrar empresarios, jueces y periodistas”: Alfonso Concha enciende las alarmas en redes

El reciente secuestro y liberación, previo millonario pago, de un empresario en Rancagua, en manos de bandas criminales extranjeras, trajo a la palestra la preocupación ante el inminente aumento de este tipo de delitos, el cual habría sido advertido hace tiempo atrás, según reveló el periodista de Canal 13 Alfonso Concha.

El comunicador, quien reporteó la liberación de la víctima, alertó que esto puede continuar de manera significativa, tal como se lo señalaron en años anteriores.

[ Tuvieron que pagar: Rescatan con vida a empresario secuestrado en Rancagua ]

“Hace dos años me vienen advirtiendo que esto iba a pasar, se va a instalar en nuestro país y nos va a costar mucho sacarlo”, dijo en despacho con T13.

“Si ustedes googlean, se van a dar cuenta quiénes lo vienen diciendo. Hace rato a mí me advirtieron, que lo que iba a pasar en cuanto al crimen organizado, que iban a ser los secuestros. Y me han mencionado autoridades. Y yo lo digo porque es necesario que tomemos conciencia y cada una de las personas que tienen que tienen que tomar decisiones en nuestro país lo saben, no estoy diciendo nada nuevo para ellos”.

Periodista alerta sobre ola de secuestros en Chile

“Lo que a mí me vienen advirtiendo hace rato, lo que pasa con el crimen organizado es infundir temor y los secuestros son parte de eso”.

Ante esto, fue tajante en señalar que “se van a secuestrar empresarios, se van a secuestrar altas autoridades de nuestro país, jueces, fiscales y cuando sea necesario infundir aún más temor se va a comenzar a atacar periodistas y eso es parte de cómo funciona esta gran industria multinacional que se llama crimen organizado que tiene varias bandas”, enfatizó.