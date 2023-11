Escándalo por audios filtrados de influyente abogado: confiesa que comete graves delitos

Fiscalía y Servicio de Impuestos Internos (SII) abrieron una investigación para determinar responsabilidades en eventuales hechos delictuales perpretrados por Luis Hermosilla Osorio, poderoso abogado de políticos y empresarios. Se trataría de un escándalo a gran escala.

Este martes Ciper Chile dio a conocer audios filtrados en que el jurista habría confesado graves actos ilícitos. El influyente profesional fue socio del exministro Andrés Chadwick y ejerció como representante legal del Gobierno durante la administración de Sebastián Piñera.

No obstante, todo indicaría que no es dogmático en una determinada vereda política, pues ahora defiende a Miguel Crispi (DC), deje de asesores del Presidente Gabriel Boric.

Ahora bien, los polémicos audios no estarían relacionados con políticos, sino con dos empresas privadas: Factoring Factop y la corredora de bolsa STF. Ambas compañías están siendo investigadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones reñidas con la ley.

Los audios que fueron dados a conocer por Ciper Chile registran lo conversado en una reunión entre el abogado Hermosilla, el controlador de aquellas dos firmas, Daniel Sauer, y la abogada Leonarda Villalobos.

En un momento de la grabación, se les escucha referirse a millonarios pagos, de al menos 10 millones de pesos, a funcionarios del SII y la CMF para obtener favores e información privilegiada. “De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, señala Hermosilla.

En otra parte del registro, el abogadollega al punto de hablar incluso de “bloquear computadores” y de “quemar una oficina” del SII.

“Quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, transcribió el citado medio.

Asimismo, indican que hay cientos de personas metidas en el caso y eso explica la envergadura de sus estratagemas.

“Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta huevá es delito”, asegura Hermosilla. “Esto es un delito”, confirma Leonarda. “Y es la única manera de hacerlo”, remata el influyente jurista.