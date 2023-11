Michelle Bachelet anunció que votará En Contra: “Chile no se merece una Constitución que nos divida”

La exPresidenta Michelle Bachelet no utilizó un escenario ni una instancia elaborada como muchos hablaban, para dar a conocer su postura para la elección del 17 de diciembre. En un video entregó sus razones para votar En Contra de la propuesta de nueva Constitución.

“Hoy vengo a hablarles desde el corazón, como una más de ustedes, y de nuestras preocupaciones con las propuestas de nueva Constitución, como el derecho de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos, tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria”, agregó.

Los argumentos de Bachelet

Bachelet además precisó que “debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos, también tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes”.

“Esta propuesta no nos une como país, he conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. No quiero dejar pasar la preocupación de la seguridad en nuestro país, un desafío que trasciende gobiernos, y exige la unidad de toda la sociedad”, agregó.

“Por estas y otras razones, votaré en contra Chile no se merece una Constitución que nos divida”, terminó.