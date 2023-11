“Ya le estoy tomando cariño”: Espaldarazo de Iván Moreira a Gabriel Boric dejó ola de reacciones

Una ola de reacciones generó el senador Iván Moreira en redes sociales, tras publicar un sentido espaldarazo al Presidente Gabriel Gabriel, con motivo de los videos que se filtraron donde se le ve ingresando a un condominio, junto a una joven mujer y saliendo a la mañana siguiente.

Las imágenes se prestaron para una serie de especulaciones respecto a la situación sentimental del Mandatario e, incluso, el oficio del diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, quien solicitó información detallada respecto a la curiosa visita.

[ Diputado Jouannet envía oficio a La Moneda para que se aclaren “visitas nocturnas” de Presidente Boric “a una señorita” ]

Por este motivo, Moreira sorprendió al salir en defensa de la vida privada del Jefe de Estado, con quien tiene serias y conocidas diferencias políticas.

“Soy opositor @GabrielBoric Pero que algunos diputados estén preocupado de su vida personal, amorosa y lo fiscalizan? es mucho. Es joven, es su vida”, escribió.

Además, indicó que “nuestra obligación como parlamentarios es solucionar problemas de la gente y ”No cahuines”', dijo tajante.

Esto, provocó una serie de comentarios en Twitter (ahora X), entre quienes destacaron, medio en broma, medio en serio, la actitud del senador.

“Compañero Moreira cada día me sorprende más”, “Oiga Senador, todo bien?? como que últimamente lo estoy encontrando hasta simpático . Acá le dejo OTRO like a Otro tuit suyo!! ni yo me la creo”, “Soy opositor al planteamiento político de @ivanmoreirab sin embargo ya le estoy tomando cariño...”, “Iván cuarta semana de acuerdo contigo. Si llegamos a 2 meses te invito un café con donuts”, le escribieron.

¿Qué pidió el diputado Andrés Jouannet?

“En las imágenes difundidas se puede observar al Mandatario entrando y saliendo del lugar señalado y sin escolta al interior de este, cuando lo habitual es que permanentemente se encuentre escoltado, en virtud de los procedimientos y protocolos para los traslados o desplazamientos de quien ejercer la Primera Magistratura de la Nación...¿El Presidente se desplazó sin escolta?”; “¿Cuántas veces concurrió el Presidente a ese lugar?”; “El tiempo que permaneció el Presidente al interior (del domicilio), ¿Tuvo escolta fuera del domicilio?”; ¿Cuánto tiempo permaneció en el interior?”.”, fueron parte de las consultas enviadas a la ministra del Interior Carolina Tohá.