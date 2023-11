Irina Karamanos asegura que “no cambia el apoyo incondicional” al Presidente tras quiebre

Luego de que la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric confirmara el fin de su relación de pareja con Irina Karamanos, durante la tarde del mismo día la socióloga se refirió sobre el quiebre sentimental con el Mandatario.

“Para nosotros es muy importante ser honestos”, señaló Irina de entrada respecto de la ruptura. “Somos figuras de exposición pública y, como tales, eso nos lleva también a confirmar nuestra separación como relación de pareja. Sin embargo, no como personas”

En este sentido, Karamanos aclaró que la separación no significa “abandonar el apoyo mutuo y también el apoyo conjunto que tenemos al proyecto político”, en conversación con CNN Chile.

“Yo, en lo particular, seguiré apoyándolo incondicionalmente en la responsabilidad que tiene hoy en día como Presidente. Sin duda, es un momento fundamental también en su vida personal”, enfatizó la exprimera dama. “Él cuenta con todo mi soporte, mi orgullo y respeto”, insistió.

Acerca de las modificaciones que surgen en su vida como en la del Jefe de Estado, Irina Karamanos precisó que se remite a los años venideros como pareja.

“Lo que cambia, finalmente, es nuestra proyección de un futuro juntos, pero tomamos caminos separados, pero eso no signifca que no sigamos comunicándonos, eso no cambia. Tampoco cambia el respeto, el apoyo incondicional y, además, hay una gratitud y un cariño infinito”, sinceró.

Cabe señalar que durante la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric informó, a través de sus redes sociales, que su relación sentimental con la socióloga y activista del feminismo debido a “visiones distintas sobre el futuro íntimo”.

Asimismo, el Mandatario señaló en esa oportunidad que “Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona”.