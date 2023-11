General director de Carabineros con la fe intacta: “Chile es el país más seguro de Latinoamérica”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseguró este domingo que está completamente de acuerdo con el fiscal nacional Ángel Valencia, al asegurar que Chile siendo el país más seguro de Latinomérica.

“El último informe que hay de homicidios da cuenta de que Chile se encuentra en el último lugar. Hay tres países que no informan, no tienen cifras ni registros respecto a los homicidios (...) Argentina, Perú y Bolivia, no informan”, dijo la mayor autoridad policial.

Por otro lado, Yáñez dijo en Mesa Central de Canal 13, que su institución ha alcanzado “los niveles de evaluación ciudadana más altos de la Cadem. Creo que en gran medida, y quiero hacer un reconocimiento, gracias a cada uno de los carabineros desplegados en el territorio nacional”.

“La fortaleza, el nivel de resiliencia para enfrentar los desafíos en materia de delincuencia y seguridad, junto a sus familias, han permitido que la institución hoy vuelva a ocupar el sitial que siempre ha tenido”, agregó.