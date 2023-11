Agresor de chofer del Transantiago cuenta su versión: no le quería abrir puerta del medio para subir coche de su hijo

Impacto y repudio ha causado en redes sociales, la agresión a un chofer del Transantiago, el que terminó con lesiones en su cara, tras ser atacado con un extintor, por parte de un pasajero en la comuna de San Bernardo. Si bien el conductor indicó que todo se inició porque el sujeto no quería pagar el pasaje, éste último dio su versión y lo negó.

En conversación con Meganoticias, Cristián Salinas quisó entregar su versión, que dista bastante con la entregada por el chiofer del bus. “Veníamos cargados, con un montón de cosas. Al hacer parar la micro, el conductor no quería abrir la puerta del medio para que ingresara el coche con ella y el bebé”, comenzó diciendo.

“Yo le digo: ‘Abre la puerta, porque es una persona con movilidad reducida’. Pero me dice que esa puerta es para personas con discapacidad”, agregó Cristián, quien explicó que luego de que su esposa subiera iba a pagar el pasaje.

Pero el conductor le respondió: “‘No, es que primero se piden por favor las cosas, después se dan las gracias’”.

Arriba del bus siguieron los problemas

“El hombre me decía que tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático. Yo le dije que eso no le corresponde. Que yo pagando el pasaje, si le doy las gracias o no, eso quedaba a mi criterio”, precisó Salinas, quien contó que ya en el medio del recorrido, el chofer “empezó a acelerar, empezó a saltar los lomos de toro. Mi señora se afirmó y le empezó a gritar que frenara la micro, porque el niño se podía caer”.

Le pidió al conductor que parara el bus para bajarse, pero éste se habría negado y dicho además, que lo dejaría en otro lado. Sin embargo, al dar luz roja tuvo que parar y abrirles la puerta. Es así que cuando se estaban bajando, “me empezó a decir que donde me viera me iba a pegar. Que porque iba con mi señora yo le hablaba así. Yo le dije: ‘No, amigo, al revés. Si tú no le hubieras dicho nada a mi señora, yo no te hubiera dicho nada a ti. Como tú estás huev... a mi señora y a mi hijo, tengo que dar cara por ellos”.

Esto provocó que la discusión subiera de tono y “me tiró todo el extintor en la cara, tras esto yo le pesco el extintor y se lo tiro encima de él y se pega en la cara”.