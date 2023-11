Ministra Tohá golpeó la mesa por los memes del megáfono en la frontera y aclaró que “no es lo que el Gobierno anunció”

Durante el fin de semana comenzó a circular un video en redes sociales sobre el uso de un megáfono en la frontera norte del país, que advierte a quienes ingresan de manera irregular a Chile. Esta difusión no le gustó a la ministra del Interior Carolina Tohá, quien se desmarcó de la medida.

“Ese megáfono y también un dron que se mostró ese día fue una demostración que hizo la empresa de insumos que ellos tienen y que están proponiendo al país o a distintos países, no es lo que el gobierno anunció, no es lo que ese día se inauguró y no es lo que se informó por parte de las autoridades del gobierno de Chile”, dijo Tohá.

Por otro lado, en la comisión de Seguridad del Congreso, la ministra añadió que “sobre todas las críticas y las energías que se han gastado en hacer memes con el megáfono, creo que las personas deberían informarse antes de hacer estas campañas. El Gobierno no ha anunciado ningún megáfono, el gobierno anunció puestos de observación fronteriza”.