Presidente Boric sostiene conversación con Milei en virtud del “bienestar de ambos pueblos”

El Presidente Gabriel Boric efectuó este martes una llamada protocolar al Presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien en las elecciones de este domingo venció a su rival Sergio Massa.

Cabe señalar que previo a ser escogido el nuevo Jefe de Estado argentino, Milei había realizado despectivos comentarios acerca del Mandatario chileno, a quien definió como un “empobrecedor”.

Gabriel Boric, de acuerdo con lo informado por Presidencia, mantuvo con el Presidente electo de la nación vecina “una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”, según informa Meganoticias.

La llamada se llevó a cabo en horas de la tarde de este lunes y tuvo una duración aproximada de diez minutos.

Anteriormente, durante la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el Jefe de Estado chileno había señalado que este martes iba a intentar hacer efectiva la llamada a Milei.

“Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional y, por lo tanto, sí estamos haciendo los contactos para hablar”, aseguró.

Al respecto, aclaró que “acá yo no necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica, y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan”.

Asimismo, Boric comentó acerca de la designación del embajador en Argentina. Tras la pregunta sobre si la tendencia política de Milei podría incidir en la decisión de seleccionar un representante con militancia política, afirmó que “se elegirá al embajador con las mejores competencias. El embajador lo designo yo, no al otro lado”.

“Eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina”, argumentó el Presidente.