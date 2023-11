“Basado”: Vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, sorprende dando a conocer su postura para el Plesbicito Constitucional

Tras haber sido uno de los rostros del Rechazo durante las elecciones pasadas, Arturo Guerrero, el vocero de la Vega Central vuelve a sorprender tras dar a conocer qué votará en el nuevo proceso constitucional.

En diálogo con Mega, el reconocido hombre explicó que los verdaderos problemas del país no sólo se solucionarían con una nueva carta magna, sino que también hay que reforzar aspectos básicos como la educación.

Asimismo, apuntó a que los problemas de delincuencia y narcotráfico son los principales temas que afectan a la población nacional.

“La delincuencia no se va a terminar si no tenemos una buena educación de la base. Y sobre todo, controlar lo que es el narcotráfico”, argumentó Guerrero.

En esa línea, explicó que “eso no depende de una sola constitución, depende de un país entero que se la juegue por eso. Por lo tanto, voto en contra”.

Estas palabras generaron una ola de reacciones en Twitter (X), quienes se acordaron de su antigua postura. Mientras que otros celebraron este cambio de opinión.

“Siempre le tuve fe”; “Ya pero en la otra pidió votar rechazo, la audacia!”; “Un sabio, siempre lo dije”; “Ya no me cae tan mal”; “Nunca pensé que me iba a caer bien este señor”; “Primera vez que dice algo coherente”; “Basado”; “Un Grande”; “Por fin se puso vio”.

Acá te dejamos el registro: