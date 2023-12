“La mierd... flota en el Monumental”: Imagen en baño del estadio confirma reclamo de Alexis Sánchez

Cibernautas reportaron serios problemas en los baños del Estadio Monumental, corroborando de esta manera la denuncia que realizó tiempo atrás Alexis Sánchez, cuando dijo que los camarines del recinto deportivo no estaban habilitados para recibir a los jugadores de la selección chilena, puesto que había “excemento flotando”.

En esta ocasión, fueron varios los tuiteros que compartieron sus desagradables experiencias en el recinto del club albo.

“Alexis tenía razón. La mierda flota en el monumental… Así están los baños de Galería Magallanes en el concierto de The Cure. 2-3cm de ´agua’ donde a penas puedes entrar al baño. Una vergüenza, considerando el precio de las entradas”, escribió junto con una reveladora fotografía.

Alexis tenía razón. La mierda flota en el monumental...



Así están los baños de Galería Magallanes en el concierto de The Cure. 2-3cm de "agua" donde a penas puedes entrar al baño. Una vergüenza, considerando el precio de las entradas. @dgmedioschile #TheCureChile #TheCure pic.twitter.com/ypmEgkVe0B — JoséIgnacio C.🦉💙 (@bigpepenacho) December 1, 2023

Otro usuario en tanto, también se sumó a los reclamos, indicando que “Yo posteé lo mismo para Roger Waters, pero al parecer ocultan las publicaciones. Yo Vi hasta baratas”, reclamó.

Reclamo de Alexis Sánchez

“La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional”, comenzó diciendo el delantero en la conferencia de prensa, según consignó T13.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan. Hay que esperar para que se duche el otro”, añadió.

Asimismo, reveló que “después llegas al estadio de Colo-Colo (Estadio Monumental) y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha, entonces tu dices ¿esto es una selección o es un equipo de tercera? y todo suma”.

“No estamos muy bien”

Posteriormente, el oriundo de Tocopilla afirmó que “como país, en la organización no estamos muy bien. Algunos aportan y algunos no, en general. ¿Cómo quieres jugar (así) e ir a un Mundial?”.

Con respecto a la gestión del dirigente de ANFP, Pablo Milad, el jugador sostuvo que les “falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo”.

“Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay (dinero). Lo que sí, hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, cerró.

