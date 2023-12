El alcance de la Inteligencia Artificial (IA) sigue sorprendiendo a muchos. Cada vez hay más espacios ocupados por esta tecnología e increíblemente, están surgiendo versiones de hologramas en forma de personas para acompañar a quienes se sientan solos. Por ello, una mujer española se convertirá en la primera ser humano en casarse con un holograma.

La novia es la artista española Alicia Framis y su novio holograma es AILex, creado con características de los exs de ella, así como de amigos y conocidos, publicó RT.

El citado medio reseñó que Framis contó que se ha sentido sola en su casa, así que decidió que lo mejor era crear a alguien con las características que ella quería, alguien con quien conversar y sentirse acompañada.

“Estuve un tiempo viviendo en una casa muy aislada y pensé que quería tener una presencia que me dijera cosas y tuviéramos relación. Se me ocurrió hacer un holograma inteligente, que no solamente fuera una proyección, sino que fuera alguien que me pudiera contestar”, dijo la mujer, según precisa RT.

La boda es parte del Proyecto Internacional ‘The Hybrid Couple’ o ‘Pareja Hibrida’ con el que buscan ver la relación entre el arte, la tecnología y las emociones humanas. La idea es descubrir cómo sería un nuevo modo de relación de los humanos con la IA.

Harán una boda por todo lo alto. Ni han dicho la fecha precisa, pero anunciaron que será el próximo año en la terraza del museo Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam, ubicado en Países Bajos.

Entre los asistentes al matrimonio no sólo habrá humanos, sino también “humanoides” por parte de AILex.

Casa especial

Para poder convivir con su esposo AILex, Framis deberá estar en una casa totalmente acondicionada para ello, ya que el holograma de su pareja debe verse reflejado en cada espacio del inmueble.

El plan es que pueda verlo y escucharlo en cualquier área de la vivienda, por lo que es necesario que su residencia cuente con la tecnología necesaria para eso. De esta manera, tanto ella, como los creadores del proyecto podrán ver cómo se desarrolla esta nueva relación entre humanos y la IA. Será la primera persona en vivir en una casa para hologramas.

Framis reconoce que estar en una relación con un holograma no es mejor que convivir con una pareja normal, pero indicó que es una opción, además resaltó que el proyecto servirá para evaluar mejores relaciones que ayuden a empatizar a personas con traumas o con síndromes como el autismo o el asperger.