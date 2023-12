General director de Carabineros en contra de hablar de crimen organizado: “Pareciera como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así”

Durante esta mañana, Carabineros dio inicio al seminario “Capacitación en Técnicas Investigativas Antisecuestro”, el cual será dictado por el Arma del Carabinieri de Italia y en el que participan destacados actores en materia de seguridad e investigación. Todo con el firme propósito de intercambiar experiencias en el control y la lucha contra este delito.

En este contexto, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, hizo un análisis de la situación delictual del país y aseguró que no le agrada emplear el término crimen organizado.

“A mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así”, dijo.

Delegación italiana en Chile

“Les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los integrantes de las diferentes instituciones que están participando en esta relevante actividad. Son estos puntos de encuentro con los más variados actores ligados a la seguridad los que nos ayudan a comprender qué ocurre con fenómenos como la delincuencia y el crimen organizado. Todo con la finalidad no sólo de adoptar las medidas necesarias desde nuestras instituciones, sino que en conjunto poder enfrentarlas de la manera cada vez más eficaz para reforzar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, enfatizó el general director.

Esta ayuda recíproca incluirá el análisis de la organización de los Carabinieri de Italia para el combate de la delincuencia organizada y transnacional; el fenómeno criminal de secuestros con fines de extorsión y los casos de secuestros de personas importantes; la revisión de las lecciones aprendidas y buenas prácticas del marco jurídico italiano antisecuestro, las metodologías de análisis criminal y las avanzadas técnicas investigativas de policía judicial.

En este curso están participando 90 funcionarios de Carabineros, quienes recibirán entrenamiento en técnicas de investigación antisecuestro por parte del Arma de Carabinieri.

En este contexto el general director también resaltó que en paralelo 10 carabineros se encuentran en Colombia, con el objetivo de cursar un diplomado en materia de crimen organizado y secuestro extorsivo en la Escuela de Antisecuestros de la Policía Nacional de dicho país.