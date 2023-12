“Yo no maté a Narumi”: Nicolás Zepeda se enfrenta a nuevo juicio y parte negando todos los cargos

Este lunes 4 de diciembre comenzó un nuevo juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

En Vesoul comenzó el juicio de apelación, luego de que en el primero fue condenado a 28 años de cárcel. “Rebato con todas mis fuerzas los hechos de los que se me acusa (…) Yo no maté a Narumi”, dijo el acusado.

“Ha sido una auténtica pesadilla, llevo a Narumi en mis pensamientos. Pienso en el enorme dolor de su familia”, agregó el joven de 32 años.

Zepeda antes de terminar, aseguró que “espero que este juicio nos acerque a lo que realmente pasó. La verdad. Esta verdad que necesitamos, tal vez para encontrarla de nuevo”.

El nuevo testigo

En este juicio, la defensa del chileno sumará al testigo Said Neremi, quien asegura que vio a Narumi luego de su encuentro con Nicolás.

Dijo “vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir’; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar’”, asegura.