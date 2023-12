Denuncian agresivo ataque de Team Patriota a integrante de “Sin Filtros”: “Delincuentes”

Rabia e indignación ha despertado en el equipo de “Sin Filtros” un incidente del cual sería eventualmente responsable Pancho Malo y su Team Patriota. De acuerdo con lo que denuncia el programa, un integrante habría sido agredido frente al estudio.

La situación expuesta ocurrió el pasado martes 21 de noviembre, cuando el grupo que encabeza Francisco Muñoz llevaba a cabo una funa en el frontis del recinto done graban el espacio emitido por el canal de YouTube.

“Tomaron a la fuerza a una persona que trabaja en ‘Sin Filtros’. Estando la reja cerrada, el trabajador fue tomado por la fuerza, presionado a una reja”, cuando intentaba “quitarles unas consignas” a estos sujetos, denunció Elizabeth Rodríguez, abogada y panelista del programa, a través de su cuenta de Instagram.

La profesional aseveró que el hombre fue víctima de golpes en la cabeza, lesiones y quedó con sus muñecas moradas.

Añadió que el propio Pancho Malo persiguió al trabajador “con un celular haciendo un live que luego fue eliminado de las redes, donde se dejaba clara su intención: decía que lo iba a perseguir siempre, por el solo hecho de estar ahí, que era un traicionero, un vendido”.

La militante del PDG precisó que presentaron una querella y solicitaron a Fiscalía que brinde medidas de protección a todos quienes trabajan en el programa de debate. Asimismo, criticó a los efectivos de Carabineros que acudieron al lugar de los hechos por no tomar a nadie detenido.

“Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, ya voy a saber quién fue”, advirtió Rodríguez, realizando un llamado a las personas a que “analicen quién es quién” en la presente coyuntura, dado que, en sus palabras, “los delincuentes son delincuentes, así de simple y de acá no se salvan”.

“Y a usted, señor, a usted le hablo, tenga cuidado, no se acerque más a ninguno de nosotros, no nos amenace ni a nosotros ni a nuestras familias porque eso no lo vamos a permitir”, señaló.