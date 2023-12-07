Carabineros abre ofertas laborales para civiles, con sueldos entre $500 mil y $2.900.000

Carabineros de Chile anunció la apertura de 54 puestos de trabajos para civiles, en los que se necesitan desde talabartero, estafeta, peluqueros, garzones, administrativos, cocineros, técnicos programadores, ingenieros, kinesiólogos, enfermeras, nutricionistas, entre otros. Los sueldos van desde $500.000 a $2.900.000.
¿Cuáles son los requisitos?
Lo primero es ser chileno (a). Haber cumplido con la ley de reclutamiento, si procede (hombres). Poseer salud física y psíquica compatible con las funciones a desempeñar.
Además, acreditar en forma previa, su especialidad, conocimientos o preparación idónea al cargo que postula, mediante los respectivos certificados según corresponda.
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones.
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito, no poseer antecedentes policiales y/o penales.
El llamado a concurso se encuentra disponible en www.carabineros.cl y los interesados deberán enviar los antecedentes requeridos a través de los correos electrónicos disponibles para cada cargo hasta las 23:59 horas del 13 de diciembre.
La lista de cupos a llenar
La oferta de empleos que se encuentra disponible para personal civil, en la modalidad de contratado por resolución (CPR) son los siguientes:
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA 3° COMISARÍA ANTOFAGASTA, DE LA ZONA ANTOFAGASTA.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA 4° COMISARÍA CON CON, DE LA ZONA VALPARAÍSO.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA PREFECTURA RADIO PATRULLAS E INTERVENCIÓN POLICIAL, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE.
1 AUXILIAR SERVICIOS MENORES, PARA EL DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN INTELIGENCIA POLICIAL.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA PREFECTURA SANTIAGO ANDES, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, SUBCOMISARIA PEÑALOLÉN, ZONA SANTIAGO ESTE.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y NORMAS, DE LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA PREFECTURA DE OPERACIONES ESPECIALES OS-6, DE LA ZONA FRONTERAS Y SERVICIOS POLICIALES.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA 51° COMISARIA PEDRO AGUIRRE CERDA, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA LA 3° COMISARÍA PADRE LAS CASAS, DE LA ZONA ARAUCANÍA.
1 TALABARTERO, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, DE LA DIRECCIÓN EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA.
1 ESTAFETA, PARA LA 14° COMISARÍA SAN BERNARDO, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE .
1 GARZÓN/A, PARA LA 40° COMISARIA CONTROL ORDEN PÚBLICO ESTE, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE.
1 PELUQUERO/A, PARA LA 6TA. COMISARIA CHINCHORRO NORTE, DE LA ZONA ARICA Y PARINACOTA .
1 PELUQUERO/A, PARA LA PREFECTURA LIMARÍ, DE LA ZONA COQUIMBO.
1 PELUQUERO/A, PARA LA 4° COMISARÍA SANTIAGO, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.
1 MANTENCIÓN DE CUARTELES, PARA LA 12° COMISARIA SAN MIGUEL, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE.
1 MANTENCIÓN DE CUARTELES – OPERADOR DE CALDERA, PARA LA 4° COMISARÍA CON CON, DE LA ZONA VALPARAÍSO.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA SUBCOMISARIA ÓRDENES JUDICIALES, DEPARTAMENTO OPERACIONES, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE.
1 ADMINISTRATIVO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA ASESORÍA TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA .
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA PREFECTURA AÉREA O.S.4, DE LA ZONA FRONTERAS Y SERVICIOS POLICIALES.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA PREFECTURA SANTIAGO CENTRAL, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.
1 ARCHIVERO, PARA EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES, ZONA METROPOLITANA.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA SEGURIDAD PRIVADA O.S.10, DE LA ZONA MAULE.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA PREFECTURA BÍO BÍO, DE LA ZONA BÍO BÍO.
1 ADMINISTRATIVO, PARA LA PREFECTURA CAUTÍN, DE LA ZONA ARAUCANÍA .
1 OPERADOR DE EMERGENCIA, CENTRAL DE COMUNICACIONES CHILOÉ, DE LA ZONA LOS LAGOS .
1 COCINERO, PARA LA 40° COMISARÍA CONTROL ORDEN PÚBLICO ESTE, DE LA ZONA SANTIAGO ESTE .
1 ASISTENTE SOCIAL, PARA LA PREFECTURA CACHAPOAL, DE LA ZONA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS.
1 INGENIERO INFORMÁTICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES .
1 TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN, PARA EL CENTRO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DE LA DIRECCIÓN EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA .
1 TÉCNICO PROGRAMADOR, PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS, DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.
1 TÉCNICO PROGRAMADOR, PARA EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 TÉCNICO ENFERMERÍA, PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS, SERVICIO DE URGENCIA, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD .
3 TÉCNICO EN ENFERMERÍA, PARA LA UNIDAD MEDICO OPERATIVA, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD .
1 CONTADOR AUDITOR, PARA EL DEPARTAMENTO FONDO DE SALUD, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 NUTRICIONISTA, PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS, SERVICIO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 KINESIÓLOGO/A, PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS, UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 CONDUCTOR/A, PARA LA OFICINA CARABINEROS LESIONADOS EN ACTOS DEL SERVICIO, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA ARICA Y PARINACOTA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA TARAPACÁ, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA ANTOFAGASTA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA ATACAMA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA DE COQUIMBO, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA MAULE, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD .
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA LOS RÍOS, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA LOS LAGOS, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA AYSÉN, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
1 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA LA OFICINA DE CONTROL SANITARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LA ZONA MAGALLANES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.