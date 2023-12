Hermana de Narumi Kurosaki entrega estremecedor relato: “Intentamos evitar que nuestra madre se suicidara”

En una nueva jornada de juicio en contra de Nicolás Zepeda por la desaparición de la estudiante japonesa, Narumi Kurosaki, una de sus hermanas entregó un estremecedor relato.

Kurumi Kurosaki, hermana menor de Narumi, aseguró que “quería ser como ella, ella era un modelo a seguir para mí. Era una perfeccionista, hasta el final, cada vez que me decían que me parecía a mi hermana, me sentía orgullosa de ello”.

La desaparición

Ya luego de días de búsqueda, Kurumi afirmó que “recuerdo esta escena en la que mi madre, que era tan fuerte, tan enérgica, se desplomó llorando. Repitió el nombre de Narumi no sé cuántas veces. Fue esta escena la que me convenció de la terrible realidad”.

Además relató cómo junto a su otra hermana debieron ser fuertes, para poder sostener a su madre. “En el tren me escondí detrás de la mochila. Vi a mi madre vacía. Con Honami intentamos evitar que nuestra madre intentara suicidarse”.