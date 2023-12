Mujer es detenida tras lanzar café a la ministra Camila Vallejo

Este martes, la ministra Camila Vallejo fue víctima de una agresión mientras repartía el texto de la nueva propuesta constitucional en la Plaza de Rancagua, Región de O’Higgins.

En un registro difundido por el medio The Clinic se observa cuando una mujer le lanza los restos de su café a la secretaria de estado.

“¡Púdrete!”, le grita en reiteradas ocasiones, para luego levantarse de su asiento y proceder a levantar el vaso que estaba bebiendo, lanzando su contenido a la ministra.

Inmediatamente la mujer fue abucheada e increpada por quienes se encontraban acompañando a la autoridad, además fue detenida en ese mismo momento por Carabineros de Chile.

“La señora ministra se encontraba en la comuna, realizando entrega de copia del proyecto de nueva Constitución, cuando se dirigía al sector de Plaza Los Héroes, una ciudadana llega y, por motivos que desconocemos en este minuto, toma los rastros que le quedaban de café y se los arroja”, sostuvo el capitán Roberto Araya.

Además detalló que “No le alcanza llegar directo a la ministra y en este momento la persona se encuentra detenida por el delito de atentado contra la autoridad”.

La mujer fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad y todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.

#AHORA 🔴 Lanzan café a la Ministra Vocera de Gobierno @camila_vallejo en medio de su visita a la región de O’Higgins en la entrega de las constituciones de cara a la elección de este domingo.@AgriculturaFM pic.twitter.com/nDOiPAcxs3 — Emilio Araya Azua (@emiliorequinoa) December 12, 2023

¿Qué dijo la Ministra?

Por su parte, la ministra se refirió a los hechos en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo de quienes le han escrito y aseguró se encuentra bien y que no fue alcanzada por el líquido que le lanzaron. “Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua.La verdad es que ni me di cuenta!!”, partió declarando.

“Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante ¡Gracias por la preocupación!”, concluyó la autoridad.