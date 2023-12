Catalina Pérez niega haber recibido traspasos irregulares de dinero por parte de Democracia Viva

La diputada Catalina Pérez comentó este miércoles, desde el Congreso, sobre la detención de su expareja y representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, así como acerca de la investigación que lleva a cabo al respecto el Ministerio Público.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo consignado por Mega, una de las aristas investigativas guarda relación con eventuales vínculos entre dineros recibidos por la congresista y la objetada fundación.

Respecto de la detención de Andrade, y también del exseremi Minvu Carlos Contreras, la diputada Pérez manifestó que “es parte de un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”, según consigna Biobío Chile.

Asimismo, indicó que no ha sido citada a declarar, pero que “he manifestado en muchas oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación”.

Ante la pregunta por los traspasos de 15 millones de pesos, la parlamentaria aseguró que “no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer”.

“Espero que la investigación arroje sus resultados o conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera”, añadió.

Luego, la suspendida militante RD señaló que “descarto totalmente que esos fondos, si es que existen, vengan de parte de Democracia Viva”.

“Abrí mis cuentas bancarias (…) sigo estando disponible y soy la primera interesada en que esto se aclare. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte Democracia Viva”, aseveró.

Por último, acerca de la detención de Andrade, evaluó que la acción es propia de “un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”.