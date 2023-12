“La prisión no es mi lugar, no es justo”: psiquiatra revela carta que le escribió Nicolás Zepeda antes de entrevistarlo

Durante este jueves, en una nueva jornada de juicio contra Nicolás Zepeda, fue el turno de declarar de un equipo de psiquiatras, donde el primero de ellos precisó que el chileno está al borde de la mitomanía.

Sin embargo, luego fue el turno de otro profesional, Roland Coutanceau, quien reveló que antes de entrevistarse con Zepeda, le pidió que escribiera una carta.

La carta de Zepeda

“He tenido tiempo para pensar en el asunto. El cuerpo no ha sido encontrado, lamento no haber ayudado en la investigación. Se me acusa de la muerte de la persona, estoy seguro de que no participé en esta desaparición”, comenzó a leer el perito.

“El caso contra mí está mal hecho. Proclamo mi inocencia y exijo la verdad. La prisión no es mi lugar, no es justo. No puedo realizar una investigación porque estoy encarcelado”, agregó, de acuerdo a las citas recogidas por Meganoticias.

¿Mitómano?

Más temprano, el perito psiquiatra Jean Canterino, entregó informes sobre los peritajes realizados al chileno.

En cuanto al perfil psiquiátrico, aseguró que “cuando uno hace una pregunta, simbólicamente uno está dando una orden, para un manipulador es algo insoportable, por eso responde cualquier cosa”.

“Vive en una manipulación permanente. Es una necesidad, necesita ser siempre el jefe”, aseguró, explicando que “el mitómano miente para mostrar una buena imagen delante de los otros, pero sobre todo se miente a sí mismo”.

Canterino además afirmó que Zepeda “es inteligente, no es psicótico. Sabe que a la persona que le está hablando le está mintiendo (....) está al borde de la mitomanía”.