“Se enojan por puras hue...”: Diputados protagonizan feroz gresca que casi llega a los combos

Casi llegaron a las manos en la Cámara de Diputadas y Diputados la tarde de este miércoles, luego que Daniel Manouchehri (PS) y varios honorables de la oposición se pusieran a discutir sus profundas diferencias.

Todo ocurrió cuando el diputado oficialista debía presentar el informe de la Comisión Investigadora por el caso de ropa falsificada. Pero a esa misma hora, un buen grupo de parlamentarios salió a hablar con la prensa para exigir la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Tenemos bancadas completas en El Pensador haciendo puntos de prensa (...) Por favor, presidente, calme a los energúmenos (...). No les interesa la investigación, no les interesa la fiscalización, les interesa el show solamente”, lanzó de entrada Manouchehri luego de ver lo que sucedía.

Después, el socialista volvió a reclamar, pero por interrupciones de congresistas que se abalanzaron a la mesa para acusarlo de realizar “un gesto obsceno”. Según ellos, les habría levantado el dedo del medio cuando se rascó la cara, según informó La Cuarta.

Como pelea de colegio

Tras ver la verdadera pelea de colegio que se estaba armando, el presidente de la Cámara decidió suspender la sesión, pero esto encendió mucho más los ánimos.

Parttiendo por la diputada Camila Flores (RN), quien se manifestó en contra Manouchehri: “Yo no sé si tiene hermanas, seguramente tiene madre. Polola tiene. Las mujeres de esta Cámara merecemos respeto. No podemos tolerar los actos soeces, groseros que ha cometido delante de todos nosotros”.

Él no se quedó callado y respondió: “Yo no hice eso, no haría eso. La imaginación de ellos… Las mentes sórdidas normalmente ven cosas sórdidas. Quizás eso fue lo que vieron, pero es cosa de revisar las imágenes”.

Por su parte, Cristián Labbé (UDI) dijo que: “El diputado Manouchehri una vez más se sale de sí. Insulta a parlamentarios y parlamentarias de la oposición, levantando el dedo del medio, haciendo una grosería”.

Como si fuera poco, los diputados Daniel Melo (PS) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), también tuvieron su encontrón, donde el primero acusó un empujón de su colega, pero este lo desmintió.

Como era de esperar, y después que varios videos de las peleas se viralizaran por redes sociales, los mismos se llenaron de comentarios de todo tipo, donde por lo bajo les postearon “se enojan por puras huev...”.