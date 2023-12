“Me parece súper injusto que se hable en general”: Priscilla Vargas no se quedó callada y se fue contra Boric tras dichos sobre matinales

Priscilla Vargas no quiso quedarse callada y alzó la voz en representación de “Tu Día” tras dichos del Presidente Gabriel sobre el contenido que se muestra en la televisión, sobre todo en los programas matinales.

“Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia, debo ser sincero no alcancé a ver el de CHV, vi Mega, TVN y Canal 13. Parece que las buenas noticias no tienen rating”, fueron algunas de las palabras del mandatario en la inauguración de la plaza Los Cuncos, en Renca.

La respuesta de Pri

Ahora, la periodista de Canal 13 no se quedó callada y salió en defensa del contenido que muestran en su casa televisiva: “Yo creo que si él se dirige a los matinales, nosotros tenemos cinco horas diarias de matinal y parece que el Presidente Boric no se da el tiempo... claro, debe estar muy ocupado, pero este matinal dedicará, no sé, dos horas a lo que es contingencia y seguridad, que es la prioridad que tienen hoy los ciudadanos”.

“Acá nosotros cocinamos, revisamos el tiempo, entregamos buenas noticias. Hoy hablamos del pesebre, hablamos de la navidad, entonces me parece súper injusto que se hable en general de lo matinales”, continuó.

“Voy a decir una cosa, con mucho respeto al Presidente: las imágenes que nosotros mostramos, Presidente Boric, no son recreaciones. Fíjese que esto es realidad y la realidad tenemos que mostrarla, porque esa realidad es la que le preocupa a los ciudadanos. Y nosotros no podemos vivir en Narnia, tenemos que mostrar lo que pasa. Eso quería decir”, sentenció la animadora.