En búsqueda de vocales: Diversos recintos están designando a vocales debido a que no están las mesas constituidas

Durante las primeras horas de la mañana de este nuevo proceso electoral, las mesas comienzan a constituirse para dar inicio a las votaciones. Si es que no se encuentran todos los vocales presentes, a las 9 de la mañana se comienzan a buscar vocales de mesas.

En el matinal “Tu Día” de Canal 13, el periodista Alfonso Concha estaba en las dependencias del Estadio Monumental, en donde para las 8:45 AM, sólo estaban 27 mesas constituidas de las 58 que están habilitadas para que la gente vaya a votar. Para las 9:21 AM, ya había 48 mesas habilitadas.

Por otro lado, la reportera María José Soto se encontraba en el Estadio Nacional, y para las 9:23 AM no estaban todas las mesas constituidas, sólo faltaban 5 mesas, las cuales no tenían todos los vocales correspondientes.

En el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, la periodista María Jesús Briones, reportó desde las 9:06 de la mañana el proceso de designación de vocales de mesa, debido a la falta de mesas constituidas. Los votantes que sólo llegaron a emitir su voto, se vieron con la sorpresa de tener que cumplir esta labor cívica.