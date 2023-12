JC Rodríguez criticó a Boric por votar en Punta Arenas: “Para ser un presidente ambientalista... deja una huella de carbono cada vez que va a votar”

Julio César Rodríguez se fue en contra del Presidente Gabriel Boric porque el mandatario vota en Punta Arenas pese a que vive en la Región Metropolitana.

“Guillermo, le preguntaría de mi parte al presidente: ¿Cuándo se va a cambiar de votar... o si se va a cambiar alguna vez de votar en Punta Arenas?”, le dijo el conductor al reportero de Chilevisión que seguía la votación del Jefe de Estado.

“Para ser un presidente ambientalista... deja una huella de carbono bien grande cada vez que va a votar”, agregó el conductor durante la transmisión. “¡Ya son 10 veces ya! Te creo 1 o 2, pero la misma cuestión todas las veces”, cuestionó JC.

Por su parte, Daniel Matamala tenía otra visión de la situación, y aseguró que si el Presidente de la República no votara en ese lugar, este no aparecería en televisión.

“Yo discrepo, también es una señal de que hay un Presidente de regiones, que es algo muy raro en nuestra historia. No estaríamos mostrando Punta Arenas si el presidente no estuviese ahí, porque los medios también somos centralistas”, aseguró el periodista del noticiero.

“O sea es un problema de los medios, no que el presidente sea de regiones, O sea tenemos que hablar con el director de prensa para que los muestre”, ironizó Julio César.

“Un par de veces me parece espectacular, y que sea el Presidente de provincias, es espectacular, y creo que eso ha quedado claro porque Boric es súper bueno para eso, pero creo que ya ir 10 veces al mismo lugar, ocho veces... las medias filas. El mismo lugar, los mismos niños. No sé si yo me levante maleta y no debería haber venido”, agregó Rodríguez.

“Si quiere hacer un punto, que es regional, yo creo que ya lo hizo y Chile lo sabe. Creo que ya lo hizo, pero todas las veces la misma cuestión, la misma liturgia, los mismos niños, es una repetición, es el Día de la Marmota sobre lo mismo”, continuó.

“El hombre trabaja acá”

Macarena Pizarro también salió en defensa de Boric, y explicó que el presidente fue diputado por Punta Arenas y tenía que votar en la zona, por lo que solo ha votado como Jefe de Estado durante tres años. “Tenía que votar allá, no le quedaba otra”, recalcó.

“Todo Chile sabe que él trabaja acá en La Moneda y creo que el punto ya está hecho, la gente sabe que es de regiones. Ya se subió al árbol, se tiró por el tobogán, yo digo que debería cambiarse y para estimular también a que mucha gente, que vive hace muchos, muchos años en otros lugares, o trabaja en otros lugares, se cambie. Hay muchos chilenos que no se han cambiado”, expresó nuevamente JC, argumentando que Gabriel lleva diez años viviendo en la capital.

En la misma línea, Julio César se puso como ejemplo, ya que le tuvo que cambiar su local de votación de Concepción a Santiago debido a su trabajo.

“Por culpa de acá poh, que me hacen trabajar todo el día, entonces tengo que ir a votar en alguna hora. Antes viajaba con mi familia y votábamos todos juntos”, agregó.

Acto seguido, Julio insistió nuevamente con el tema y con molestia aseguró que: “Todo Chile sabe que el hombre trabaja acá. O sea, va para allá unos días, hace un discurso y más encima no acepta pregunta de la prensa y se vuelve en un avión presidencial cuando la gente que quiere de verdad ir a votar a regiones tiene que pagar su boletito, su bus, su auto y gastar la bencina, el peaje que es super caro”, dijo.

“Entonces, ¡basta de simbolismos! Que los del partido del presidente no se choreen la plata de las regiones. ¡Eso! Menos simbolismo y que en la práctica no se choreen la plata de las regiones. Eso es regionalismo. Hagan cosas buenas por las regiones”, cerró el animador de “Contigo en la mañana”.