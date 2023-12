“Prefiero algo malo que algo pésimo”: Michelle Bachelet se manifestó tras votar en el plebiscito

La exPresidenta Michelle Bachelet se dirigió a su local de votación para cumplir con su deber cívico en este nuevo plebiscito constitucional, en el cual Chile decidirá si es que está a favor o en contra de la nueva propuesta de Carta Fundamental.

En primera instancia, se refirió a las críticas que recibió por manifestar su opción en estas elecciones, las cuales calificó de sexismo. “A mí me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó, a la única que criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio digo yo?”, señaló en un clip compartido por CNN Chile.

“Tengo mis opiniones claritas”

Una periodista le mencionó los dichos del senador Matías Walker, quien señaló que no perdonaría a la izquierda por exponer a Michelle Bachelet en una “campaña de desinformación”. La reportera le comunicó que el senador habría dicha que la están utilizando, lo que fue respondido con risas.

“¡Qué divertido que piensan que me utilizan a mí! No soy ni una recién nacida, como es evidente, y tengo mis opiniones claritas, como siempre las he tenido”, dijo firmemente.

De igual forma, Michelle Bachelet aseguró que esta elección no debe ser una evaluación al Gobierno actual de Gabriel Boric. “No debería ser, porque estamos hablando de una nueva Constitución, son cosas distintas que haya un plebiscito del Gobierno que una Constitución. Lo que la gente debería votar es a favor o en contra de esta Constitución”, afirmó.

Si es que se decide mantener la Constitución actual, en un caso del triunfo del “En Contra”, la exPresidenta fue clara: “Prefiero algo malo que algo pésimo”.