“¡Señor Nicolás Zepeda, usted es un mentiroso!”: abogado de familia de Narumi perdió la paciencia

Durante este martes Nicolás Zepeda no parará de declarar. Primero tuvo que responder las preguntas de los abogados de la familia de Narumi Kurosaki y ahora será el turno de enfrenta al fiscal. Todo esto en el marco del juicio por la desaparición de la joven japonesa.

Y si bien ya había explicado algunos detalles de su viaje a Francia para reencontrarse con Narumi, mientras ella tenía una relación con Arthur del Piccolo, el abogado Randall Schwerdorffer le insistió en preguntar por qué no se contactó con la joven tras dejar Francia.

“Eso es incorrecto. Intenté llamarla por Line”, le respondió el chileno, de acuerdo a las declaraciones obtenidas por Meganoticias.

“¡Señor Zepeda, usted es un mentiroso!”, dijo el abogado. “Tú, que deseas tanto ayudar a la policía a encontrar a Narumi, ¿por qué no vienes a Francia, cuando no tienes nada que reprocharte, por qué bloquear tu extradición durante tres años?”, le preguntó.

“Soy inocente, no soy responsable, sé muy bien que esta acusación es falsa. Soy inocente, no soy responsable de la desaparición de Narumi. Luego me pongo a disposición de los consejos de mi abogada de Chile”, terminó.