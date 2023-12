“Lo que existe son gritos. Nicolás Zepeda trata de cubrirse diciendo que es una relación sexual”: feroz alegato de abogados de familia de Narumi

Ya este martes comenzaron los alegatos de cierre de este segundo juicio en contra de Nicolás Zepeda, los que continúan esta jornada, para dar paso posiblemente a la sentencia el día jueves.

Durante esta mañana, la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, comenzó a exponer sobre el objetivo de la visita del chileno a Francia, país donde desapareció la estudiante japonesa.

“Seamos claros, él vino a espiarla, merodea por su edificio. Nicolás sigue a Narumi. No, no está esperando el momento ideal para verla. La está espiando”, dijo la jurista en las declaraciones recogidas por Meganoticias.

“Nicolás elige un domingo para abordar a Narumi, porque sabe que hay menos estudiantes ese día. En su relato, es Narumi quien toma la iniciativa de todo, ir al restaurante, llevarlo a su residencia”, agrega Galley, quien asegura que este testimonio no se condice con la personalidad del chileno.

Respecto a lo que pasó la última noche en que Narumi fue vista con vida, precisó que “lo que va a pasar en esa pieza no son ideas fantasmagóricas. Lo que existe son los gritos. Nicolás trata de cubrirse diciendo que es una relación sexual. Hay que admitir que no vamos a saber precisamente todo lo que pasó, porque no tenemos un examen médico legal de un cadáver”.

“¿Cómo se deshizo del cuerpo? No hay coincidencias en su detención camino a Dijon. ¿Lo entierra, lo cubre de hojas, lo quema? No sabemos. No encontraremos nunca ese cuerpo”, sentenció.