“Nunca va a cambiar porque le perdonan todo”: Expareja de Jordhy Thompson indignada con fianza para suspender arraigo nacional

Durante este martes la Fiscalía Oriente reformalizó al futbolista de Colo Colo, c, acusado en tribunales por los delitos de femicidio frustrado, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y desacato a una orden de alejamiento de la víctima. Sin embargo, en esta oportunidad se decretó el pago de una fianza de 100 millones de pesos y el levantamiento de las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.

Ante las ofertas del club ruso FC Orenburg -y otra de Emelec, de Ecuador-, fue que el tribunal dispuso el levantamiento de dichas cautelares, luego que el abogado defensor solicitara el sobreseimiento parcial de los delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y desacato, junto a la revisión de las cautelares de restricción para salir al extranjero.

La expareja de Thompson, Camila Sepúlveda, habló con Chilevisión y aseguró que “encuentro nefasto y así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más. Él no va a volver, obviamente no va a volver. Por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”.

“O sea, quedo tranquila porque se va y listo. Pero da rabia que solo porque sea él, él puede hacer de todo siempre. Puede pegarle a una mujer, (intentar) matarla, siempre va a ser igual. Nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Él mismo a mí me lo decía. Todos, en el club, la justicia”, añadió.