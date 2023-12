“Por haber sido vocero del En Contra”: Lluvia de críticas de la oposición a designación de Francisco Vidal en TVN

Durante la presente jornada el presidente de Chile, Gabriel Boric anunció que el Gobierno designó a Francisco Vidal como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Una decisión que fue objeto de fuertes críticas en la oposición, ya que varios parlamentarios y políticos salieron a criticar la designación de Vidal.

En particular fueron diputados de Renovación Nacional y del Partido Republicano quienes no se quedaron callados en contra del Gobierno tras enterarse de la designación de Francisco Vidal.

Partiendo por Eduardo Durán, integrante de la comisión de Cultura y miembro de RN, quien afirmó que Francisco Vidal “está recibiendo un premio por haber sido el mejor vocero de la opción En Contra en el plebiscito. Defendió muy bien los argumentos que el gobierno no podía plantear por su rol prescindente en la elección”.

“Lo único que podemos pedir es que entienda que TVN no puede ser el megáfono del gobierno y que debe ser imparcial y transversal en la formulación de contenidos”, agregó el diputado, según consignó La Cuarta.

Sofía Cid, del mismo partido, también se sumó a las críticas y dijo que “el nombramiento (…) en TVN es un premio que le da el gobierno por haber sido el vocero del En Contra, demostrando abiertamente dónde están las prioridades de quienes están en La Moneda”.

Además, Agustín Romero, del partido Republicano, fue más allá y emplazó directamente a Gabriel Boric. “Presidente, ¿no era que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos. Nuevamente vemos que usted se da otra voltereta y le miente a los chilenos”.

“Francisco Vidal no puede ser experto en todo, no puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ello. No puede ser, Presidente, que usted siga mintiendo a Chile”, añadió a su crítica, junto con otras que siguen apareciendo, sobre todo en redes sociales.

Como la que acaba de hacer Gonzalo de la Carrera, quien afirmó en su cuenta “X” que “Vidal debe ser el símbolo de los apitutados en Chile . ¡Imbatible!”.

