“Yo dudo de usted, señor Zepeda, como ellos dudan de usted”: la particular reflexión del abogado de Nicolás Zepeda

Después de días intensos de juicio, este jueves la Justicia francesa dará a conocer la sentencia en contra de Nicolás Zepeda. Esto tras ser acusado de matar a su exnovia Narumi Kurosaki.

Este martes y miércoles se llevaron a cabo los alegatos de clausura de todas las partes, fiscalía, abogados de la familia de Narum y también del chileno.

Y fue este, Renaud Portejoie, el que llamó la atención con sus palabras. “Yo voy a pedir que lo absuelvan”, dijo de plano en la audiencia.

“Le hice una promesa, yo estaré contigo hasta el final”, le dijo. “Usted no tiene que reconocer hechos que no cometió, pero yo me permito de hacer todas las preguntas”, afirmó el abogado, de acuerdo a lo consignado por Meganoticias.

“Yo dudo de usted, señor Zepeda, como ellos (el jurado) dudan de usted”, sentenció.

Piden cadena perpetua

Este miércoles el fiscal general Etienne Manteaux, pidió que se le considerara culpable y que fuera condenado a cadena perpetua.

“Un proceso penal debe permitir reintegrar simbólicamente al acusado a la vida humana. Si Nicolás Zepeda hubiera admitido los hechos, hubiéramos podido entender su actuación. Comprender no significa disculpar, pero es un paso esencial para que el culpable trabaje sobre sí mismo. Nicolás Zepeda ha optado por permanecer en la negación; tiene derecho a hacerlo”, dijo el persecutor.

“No encuentro circunstancias atenuantes. Hizo mal uso de sus dotes naturales al poner su inteligencia superior a la media al servicio de su proyecto criminal. En estas condiciones, exijo que sea declarado culpable y condenado a la pena máxima de cadena perpetua”, sentenció.