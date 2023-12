Nicolás Zepeda es condenado a 28 de cárcel por muerte de Narumi Kurosaki: se adjudica el homicidio con premeditación

El jurado deliberó en Francia y en este segundo juicio decidió condenar a Nicolás Zepeda por el asesinato de la estudiante japonesa, Narumi Kurosaki. De esta manera se le dieron 28 años de cárcel por el homicidio con premeditación de su expareja.

En abril del año 2022, el chileno ya había sido considerado culpable y condenado a 28 años de cárcel. En esa oportunidad el jurado además acogió la premeditación, por lo que le dio 28 años de cárcel.

Por otro lado, el chileno fue condenado en ese entonces, a pagar a la familia de Narumi la suma de 200 mil euros (175 millones de pesos chilenos), por concepto de intereses y daños.

Las últimas palabras de Zepeda

Durante la mañana, antes de conocer el veredicto, Zepeda dijo entre lágrimas que no había asesinado a su expareja. En un buen francés, comenzó diciendo que “en este proceso hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije”.

“Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy un asesino, no maté a Narumi, yo no la maté”, aseguró muy afectado.

Ya rompiendo en llanto y con las manos en la cara, Zepeda grita: “No sé de qué otra manera decirlo. Yo no la maté”.