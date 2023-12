¿La tercera es la vencida?: José Antonio Kast confirma candidatura presidencial y no quiere primarias con Chile Vamos

El fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, no se da por vencido y en conversación con Estado Nacional de TVN, confirmó su candidatura presidencial del 2025 y con una clara señal a Chile Vamos. “Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo”.

“Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Hemos demostrado en los hechos que sin primarias potenciamos el voto del sector”, aseguró.

Así agregó que “uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo, soy parte de un equipo, de un partido. Ya he ido dos veces (sin primarias), no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera”, indicó Kast.

Kast ya había postulado en 2017, pero en primera vuelta quedó en camino frente a Sebastián Piñera. Y ya en el 2021, Gabriel Boric se impuso en segunda vuelta.