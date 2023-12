Karina Oliva tras formalización por fraude: “Cuando sea declarada inocente, muchas personas tendrán que pedir disculpas”

La excandidata a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva, enfrenta hoy una formalización por fraude de subvenciones junto a 11 exmilitantes de Comunes, quienes están siendo acusados de irregularidades en su campaña electoral. A pesar de la situación, Oliva insiste en su inocencia, destacando que su papel era “ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña”.

En medio de las acusaciones, Karina Oliva anticipó en conversación con La Tercera que, “cuando sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde”. La ex candidata a gobernadora criticó la retirada de apoyo del Presidente Gabriel Boric durante la revelación de las irregularidades en su campaña, expresando sorpresa por la falta de consulta previa. Según ella, “no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó”.

Oliva también señala la desaparición de figuras clave de Apruebo Dignidad, como la alcaldesa Irací Hassler y las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana, lamentando la falta de comunicación y respaldo por parte de estas mujeres. Destacó sentir que “no se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia”, lo que la lleva a no considerarse parte del Frente Amplio, a pesar de compartir afinidades ideológicas con la izquierda latinoamericana.

La Fiscalía Sur acusa al grupo de emitir boletas y facturas falsas para disfrazar gastos electorales, buscando devoluciones improcedentes al Servicio Electoral. Según la acusación, la defraudación superó los $293 millones en la primera vuelta y se intentó defraudar $110 millones en la segunda.

Karina Oliva, al recalcar su inocencia, criticó el proceso judicial, argumentando que existen “confusiones” e “impresiones” respecto a los roles y periodos de la campaña.

Además, desvinculó su liderazgo en el partido por causa de su expareja, presidente de Comunes. “Me parece una falta de respeto permanente que se me involucre en una relación que tuve hace 10 años. Mi liderazgo en el partido se basaba en mis características, no en la influencia de terceros ni en una relación que tuve con alguien”, indicó.

Respecto a las rendiciones de gastos y asuntos administrativos, Oliva subrayó que “nunca fui parte de los equipos negociadores de los candidatos, nunca estuve en los Zoom de negociación. Nada de eso”.

“Además, voy a ser bien honesta, cuando gané la primaria y le tomo el peso a ser candidata por la región Metropolitana comencé a posicionarme. Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña”, agregó finalmente.