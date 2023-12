Le dio vuelta la cara: Vendedora de Valdivia se defendió de abusador y lo encerró en almacén

Una horrible experiencia vivió una comerciante de Valdivia luego de sufrir el abuso sexual de parte de un supuesto cliente, quien entró al almacén preguntando por diversos productos y decidió sobrepasarse con la joven al verla sola.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio, donde queda en evidencia el actuar del sujeto, quien intentó aprovecharse de ella cuando se encontraba agachada, acomodando unos productos.

El sujeto se coloca detrás de la joven, uniendo su parte íntima con la espalda baja de la afectada. Sin embargo, la mujer rápidamente se da vuelta y le lanza un manotazo que le dio vuelta la cara al hombre.

Tras ello, intentó salir del lugar, pero la comerciante no quiso dejarlo huir, para que se hiciera justicia. La joven sale del lugar y lo deja encerrado al interior del almacén, mientras pide ayuda.

Según comentó en un post, el hombre fue golpeado por los demás vecinos, quienes hicieron justicia con sus propias manos.

Hombre abusó de vendedora en Valdivia

“FUNA A ESTE DEGENERADO QUE ME ESTABA PUNTEANDO! LUCAS ZÚÑIGA DE VALDIVIA aclaro que esto pasó en Valdivia, sector Las Ánimas”, publicó.

“Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue, entró este tipo,el cual miró si se había ido mi mamá y miró a ver si estaba acompañada en el negocio. Al ver que estaba sola pregunta por helados, le indiqué en dónde están y se gana atrás mío y sentí un primer rose”, describió.

“No le tome importancia (si me perseguí por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me puntea cuando me agaché, reaccioné y me dice si ya me voy, lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda, le sacaron la ctm y afuera me pide perdón y le comencé a pegar y me rasguño y salió corriendo!”, relató la afectada.