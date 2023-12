La peor Navidad: Estudiantes de Viña quedaron varados en Brasil tras negarse a abordar avión

En una verdadera pesadilla terminó el viaje de estudios que realizaron los alumnos del colegio Colegio Saint-Dominic de Viña del Mar, quienes pasaron su Navidad, varados en el aeropuerto de São Paulo en, Brasil.

Todo ocurrió luego que el avión donde se trasladaban en dirección a Chile sufriera un desperfecto producto de una fuerte tormenta, ocasionando turbulencias que fueron registradas por los propios estudiantes.

“El peor viaje de tu vida. Jóvenes del colegio @Saint__Dominic de #viñadelmar varados desde ayer en aeropuerto de São Paulo. Agencia #Cristour no se hace responsable y @SKYAirline_CL no envía otro avión”, publicaron en Twitter (ahora X), junto a un video con el dramático momento.

“Estaba súper asustada, pensé que me iba a morir. Varios se despidieron de sus papás, y yo no tenía chance porque no tenía Internet. La turbulencia fue tan terrible que yo no me podía mover, sólo podía llorar y agarrarme de mi amiga”, contó una de las estudiantes a T13.

Otro alumno, agregó que “llegó el equipo médico cuando llegamos a Sao Paulo porque había gente desmayada, había gente que se sentía mal”, señaló.

Las turbulencias provocaron daños en el sistema de climatología del avión y en la punta de la aeronave, lo que obligó a suspender el vuelo y alojar a los estudiantes en un hotel mientras daban una solución.

Sin embargo, ahí comenzaron los problemas, puesto que se negaron a subirse nuevamente al mismo avión.

Según explicó uno de los apoderados, cuando los jóvenes se disponían a abordar el vuelo se dieron cuenta que era la misma nave que había sufrido los desperfectos, lo cual fue confirmado por las azafatas.

Producto de ello, se negaron a viajar ante el inminente riesgo, a pesar que la aerolínea les aseguró que estaba todo en orden.

"El peor viaje de tu vida". Jóvenes del colegio @Saint__Dominic de #viñadelmar varados desde ayer en aeropuerto de São Paulo. Agencia #Cristour no se hace responsable y @SKYAirline_CL no envía otro avión CC @CHVNoticias @24HorasTVN @meganoticiascl @canal13 ayuda RT pic.twitter.com/mptvq6t0Ie — Fernando Garay (@FernandoGarayP) December 25, 2023

Comunicado de aerolínea

“Siguiendo los lineamientos internacionales de seguridad aeronáutica, el vuelo tuvo que aterrizar en Sao Paulo tras registrarse una turbulencia imprevista. Nuestro equipo a bordo siguió el protocolo de seguridad, aprobado por las autoridades aeronáuticas y, en tierra, se brindaron los servicios asistenciales correspondientes a nuestros pasajeros”, añadieron.

“Asimismo, programamos un vuelo protector especial, que partió ayer (sábado) a las 23 horas desde Sao Paulo, al que un grupo de pasajero decidió voluntariamente no abordar, pese a contar con todas las autorizaciones y estándares de seguridad correspondientes para la operación”, agregaron, consignó La Cuarta.