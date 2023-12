“Comercio ilícito” y “competencia desleal”: Gobierno le pone tarjeta roja a la venta de cerezas en el sector oriente de Santiago

La venta de cerezas por parte de estudiantes alcanzó reacciones de hasta La Moneda. Y es que el medio The Clinic expuso a estudiantes universitarios del sector oriente, que estacionan sus vehículos en calles como Las Pataguas, El Huinganal, Pie andino, Camino Real, Camino La Laguna, El Tranque y Delano.

Y es que los jóvenes aseguran que venden estas frutas para reunir dinero y así financiar sus vacaciones de verano.

De momento Lo Barnechea ha cursado 17 infracciones por la venta ilegal de productos en la vía pública y los mismos estudiantes aseguran que las trabas a veces las colocan los “seguritos”, quienes les preguntan para qué venden estos productos, refiriéndose al personal de Seguridad Ciudadana.

¿Qué dijo el Gobierno?

Y al respecto se refirió el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien calificó esta práctica como “comercio ilícito” y “competencia desleal”. “

Aquí las cosas son o no son. El comercio es lícito o ilícito, y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas, para todos por igual. En esto no puede haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular nosotros cedemos un espacio que no podemos ceder. Las reglas tienen que aplicar para todos”, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, dijo que “este tipo de comercio lo hemos venido romantizando, entregando las calle y los centros de las ciudades a este tipo de comercio”.