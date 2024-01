Asteroide pone en alarma a los científicos al pasar rozando la Tierra: descubrieron que viene otro como este en 2024

Miles de científicos se dedican a trabajos que van desde identificar el tránsito de cada roca que recorre nuestro Sistema Solar, hasta métodos para protegernos de un choque que desaparezca nuestra raza.

Sin embargo, a veces puede pasar que alguno de estos cuerpos pase desapercibido para los radares de los expertos.

Ese es el caso del asteroide 2023 BU, que hace casi un año pasó muy cerca de nuestras fronteras y puso en alarma a los científicos. La roca estelar, que de chocar contra la Tierra habría causado daños considerables, fue detectada apenas cinco días antes de su punto más cercano a nuestra superficie.

Dicho tiempo no habría sido suficiente para activar los sistemas de protección que desarrollan diferentes agencias espaciales. Además de estar todavía en una etapa muy prematura, cinco días es una brecha muy corta para prepararnos para una amenaza de este estilo.

El asteroide tenía un diámetro estimado de entre 4 y 9 metros y una magnitud absoluta de 29,4. En su aproximación más cercana a la Tierra, el asteroide pasó a 9.878 kilómetros de distancia. Esto es más cercano que la distancia entre la Tierra y la Luna.

El asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra. Si hubiera impactado, habría causado daños considerables, pero no habría sido un evento catastrófico. No obstante, el hecho de que no haya sido detectado deja una enorme preocupación en los científicos.

Vienen más asteroides en 2024 y 2025

Es posible que más asteroides como el 2023 BU pasen tan cerca de la Tierra en el futuro. De hecho, la NASA rastrea constantemente los asteroides cercanos a la Tierra y estima que hay aproximadamente un millón de rocas de este tamaño que podrían pasar a menos de un millón de kilómetros de la Tierra.

Uno de los asteroides cercanos a la Tierra que se espera que pase cerca de nuestro planeta en el futuro es el 2024 PC1. Este asteroide tiene un diámetro estimado de entre 100 y 300 metros y se espera que pase a 1,9 millones de kilómetros de la Tierra el 17 de mayo de 2024.

Otro asteroide cercano a la Tierra que se espera que pase cerca de nuestro planeta en el futuro es el 2025 FG3. Este asteroide tiene un diámetro estimado de entre 150 y 300 metros y se espera que pase a 1,3 millones de kilómetros de la Tierra el 22 de febrero de 2025.

La NASA está trabajando en una serie de tecnologías para desviar los asteroides cercanos a la Tierra que representen una amenaza para la Tierra. Una de estas tecnologías es la misión DART, que se lanzó en noviembre de 2021. El proyecto está diseñada para golpear un asteroide cercano a la Tierra para desviar su órbita.