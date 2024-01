Mujer le cortó el pene a su esposo y lo botó por el inodoro

En un ataque de celos y venganza, una mujer le cortó el pene a su marido en castigo por tener relaciones con la sobrina de ella, una adolescente de 15 años.

El caso fue el pasado 22 de diciembre en Sao Paulo, Brasil. El sujeto responde al nombre de Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 años, mientras que la mujer se llama Daiane dos Santos.

The Mirror publicó que actualmente, amigos y familiares del hombre están pidiendo ayuda para poder costearle una prótesis de pene por un valor de 20 mil dólares.

“Debido a una relación obsesiva y fuera de control, la esposa de mi amigo, luego de descubrir una traición, cometió el delito de amputarle el miembro. Pido ayuda para que pueda reconstruir su vida después de esta tragedia y, en nombre de todos los que ya han sufrido relaciones abusivas, pueda volver a una vida normal. Estamos recaudando esta cantidad para cubrir los gastos médicos de una reconstrucción y también para poner en orden su vida, incluida la ayuda para mantener a su hija, que dependía de su trabajo, algo que actualmente no puede hacer”, dijo Ángela de Oliveira, amiga del hombre según se lee en el citado medio.

El día del suceso, la cocinera con sed de venganza, buscó a su marido para tener relaciones sexuales, pero le propuso un juego sexual atando sus manos a la cama. Apagó las luces para que él no notara lo que iba a hacer. Fue en ese instante, cuando aprovechó y le cortó el pene con un cuchillo. Seguidamente, botó su miembro viril por el inodoro, esto con el fin de asegurarse de que no lo encontraran para reimplantárselo.

Los gritos desesperados del hombre alertaron a todos. Lo trasladaron al hospital, mientras que a ella la arrestaron y la llevaron a la comisaría.

Investigación, juicio y perdón

Daiane admitió los hechos ante la policía y alegó que lo hizo porque él la estaba engañando con la sobrina de ella.

Durante el proceso de investigación, los oficiales descubrieron conversaciones íntimas entre Nogueira y la sobrina adolescente de su esposa. Hay chats en los que él le envió fotos de su pene y le pidió a la joven fotos de sus senos, algo que ella le concedió.

Las averiguaciones persisten para determinar cuándo comenzó la relación entre el sujeto y la jovencita, ya que en Brasil, la edad de consentimiento para estar en pareja es de 14 años.

Daiane dos Santos permanece detenida a la espera de la notificación de cuándo será el juicio en el que podrían acusarla de intento de asesinato.

The Mirror reseñó que Gilberto Nogueira, empleado de una gasolinera y taxista, expresó haber perdonado a su cónyuge, aunque admitió que nunca regresaría con ella.

“No he hablado con Daiane desde que pasó esto porque está en prisión, pero la perdono. No estoy enojado, no tengo rencores. Espero que Dios la bendiga a ella y a mí también. Obviamente, no volvería con ella, pero tal vez hablaría con ella en el futuro. Estoy mentalmente tranquilo. No estoy al 100 por ciento, pero me estoy recuperando. Tengo mucha fe y sé que Dios me bendecirá y me sanará. Pensamiento positivo”, afirmó el hombre.